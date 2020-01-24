سرب من الطائرات الحربية والمروحية يستهدف ريفي حلب وإدلب بعشرات البراميل المتفجرة والغارات الجوية منذ الصباح

24 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الجوي بوتيرة متصاعدة على منطقة “خفض التصعيد”، حيث تتناوب الطائرات على استهداف مدن وبلدات وقرى ريفي حلب وإدلب بعشرات الضربات الجوية، إذ شنت الطائرات الروسية منذ الصباح أكثر من 29 غارة استهدفت خلالها كل من حاس ومعردبسة وأبو جريف وخان السبل وسرجة وتلمنس وحنتوتين بريف إدلب، ومحيط الفوج 46 والمنصورة والراشدين والايكاردا وكفرناها وخان العسل وأم عتبة في حلب، كما استهدفت طائرات النظام الحربية بنحو 17 مناطق في بينين وسرجة وأطراف سراقب واتستراد دمشق – حلب الدولي، كذلك ألقت مروحيات النظام 21 برميل متفجر على مناطق في احسم ومعرة النعمان وحنتوتين ودير سنبل وحاس بريف إدلب، وتل شويحنة شمال غرب حلب وخان طومان جنوبها.

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