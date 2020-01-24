المرصد السوري لحقوق الانسان:مخابرات تركيا تداهم بيوت عفرين.. وتعتقل 12 مدنياً

24 يناير,2020
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نفذت الفصائل السورية المسلحة المدعومة من أنقرة والمخابرات التركية حملة مداهمات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة. وأقدمت على اعتقال 12 مواطناً كرديا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة

يذكر أنه في الـ 18 من الشهر الجاري، أقدم مسلحون تابعون لفصيل سليمان شاه الموالي لتركيا، على اختطاف 5 مواطنين من أبناء قرية “كاخرة” التابعة لناحية “معبطلي” في ريف عفرين شمال غرب حلب.

وقد طالب مسلحو الفصيل بحسب المرصد، ذوي اثنين من المختطفين بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحهما، مهددين بقتل الرجلين في حال عدم دفع الفدية المالية خلال فترة زمنية وجيزة.

 

المصدر:قناة العربية

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