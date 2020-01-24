استشهاد طفل في انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف دير الزور

24 يناير,2020
أقل من دقيقة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفل جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة البحرة بريف دير الزور، فيما كان المرصد السوري وثق يوم أمس إصابة شاب و6 أطفال بينهم اثنان بحالة خطيرة، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف في مدينة دارة عزة غرب حلب.

وبحسب توثيقات “المرصد السوري”، ارتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، إلى 245 بينهم 65 مواطنة و69 طفلاً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

24 يناير,2020

17 قضوا أمس بينهم 3 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و13 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

24 يناير,2020

القصف الجوي على إدلب وحلب يتواصل عبر أكثر من 90 ضربة جوية استهدفت عشرات المناطق منذ الصباح

24 يناير,2020

أهالي الحراك شرق درعا ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في أقبية النظام السوري

24 يناير,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة إدلب.. ترصد مظاهرة خرج بها أهالي المنطقة تنديداً باستمرار القصف والقتل والتهجير ضمن منطقة “خفض التصعيد”.. مطالبين بإسقاط النظام