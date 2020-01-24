استشهاد طفل في انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف دير الزور

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفل جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة البحرة بريف دير الزور، فيما كان المرصد السوري وثق يوم أمس إصابة شاب و6 أطفال بينهم اثنان بحالة خطيرة، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف في مدينة دارة عزة غرب حلب.

وبحسب توثيقات “المرصد السوري”، ارتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، إلى 245 بينهم 65 مواطنة و69 طفلاً.