المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 مدنيين في غارات على إدلب

قتل 8 مدنيين، غالبيتهم أطفال، في غارات شنتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس “تشهد المنطقة قصفا جنونياً تشنه الطائرات الروسية”، مشيراً إلى مقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال في مدينة سراقب و3 آخرين بينهم طفلان في بلدة أرنبة في ريف إدلب الجنوبي.

وأفاد مراسل فرانس برس في سراقب أن القتلى نازحون يسكنون خيمة استهدفت الغارة مكانا قريبا جدا منها. ونقل مشاهدته للخيمة وقد تمزقت بالكامل، ولم يبق منها سوى هيكلها وثياب مرمية بين الحجارة والأغراض المنزلية المكسرة، وإلى جانبها بقع من الدماء.

وتركز التصعيد العسكري أمس أيضا على جنوب إدلب وغرب حلب حيث يمر هذا الطريق الاستراتيجي، وفق عبدالرحمن.

المصدر:جريدة البلاد