المرصد السوري لحقوق الانسان:في شمال غربي سوريا.. الطائرات الحربية الروسية تستهدف المدنيين

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد أكثر من 395 ضربة جوية، منذ الأربعاء، استهدفت خلالها طائرات النظام الحربية والمروحية والطائرات الروسية عشرات المدن والبلدات والقرى بريفي حلب وإدلب. وطاولت بشكل خاص بلدات وقرى الدير الشرقي، والدير الغربي، وخان السبل، وبابيلا، ومعصران، والغدفة، والحامدية، وحاس، ومعرشورين، ومعرشمشة، ومعرشمارين، ودير سنبل، والبارة، وسرجة، والدانة، وتل كرسيان، ومعردبسة، وكفروما، والرويحة، وبينين، وحنتوتين، والشيخ ادريس في الريفَين الجنوبي والشرقي لمحافظة إدلب.

المصدر:الايام السورية