المرصد السوري لحقوق الانسان:المخابرات التركية والفصائل الموالية لها تعتقل 12 في عفرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “الفصائل الموالية لتركيا والمخابرات التركية نفذت مساء الخميس حملة مداهمات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.وأشار المرصد إلى أن المخابرات التركية ومسلحون من الفصائل الموالية لها أقدمت على اعتقال 12 شخصاَ كردياَ من مدينة عفرين وريفها، بينهم مواطنة وعضو في “المجلس المحلي لعفرين”، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معلومات عن أسباب الاعتقال.وفي إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالي عفرين وممتلكاتهم، أوضح المرصد استمرار عملية واسعة لمسلحي الفصائل الموالية لتركيا لقطع الأشجار في عموم منطقة عفرين في ناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلي وراجو وجنديرس، لبيعها.

المصدر:شبكة السيادة