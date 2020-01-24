مدير “المرصد السوري”: ما قاله المبعوث الدولي غسان سلامة يؤكد توثيقات “المرصد السوري” التي نفتها حكومة “السراج” والجهات المقربة من الإخوان المسلمين.. هناك نحو 2600 مقاتل من المرتزقة قتل منهم نحو 28 على الأقل.. وهناك 17 تأكدنا من وصولهم إلى إيطاليا ونحو 40 منهم وصلوا إلى الجزائر.. وهناك نحو 1800 مقاتل من هؤلاء لا يزالون في المعسكرات التركية وتم تعليق نقلهم إلى ليبيا بعد مؤتمر برلين.. وعملية التجنيد تجري بشكل سري.. تركيا تريد إرسال 6 آلاف من المرتزقة للقتال في ليبيا.. وهناك تكتم على عملية النقل والتجنيد بشكل أكبر حاليا.. تركيا فتحت جبهة في شمال شرق سوريا للتغطية على هؤلاء.. و”المرصد السوري” لديه مصادر ونشطاء وعلاقات خاصة للحصول على التوثيقات.. الحكومة التركية تستقبل هؤلاء المرتزقة وتعد مع حكومة الوفاق خط سيرهم إلى ليبيا عن طريق مطار أتاتورك ومطارات في جنوب تركيا.. ويتم نقلهم أولا إلى مطارات داخل تركيا لنقلهم إلى ليبيا.. والجهات الداعمة لعملية نقل وتجنيد المرتزقة هي حكومة الوفاق ويقال إن قطر لها دور بذلك.. ولا توجد إرادة دولية لمحاكمة هؤلاء الذين يعملون على تجنيدهم ونقلهم لأن العلاقات الاقتصادية أولوية على حقوق الإنسان في المجتمع الدولي

مدير "المرصد السوري": ما قاله المبعوث الدولي غسان سلامة يؤكد توثيقات "المرصد السوري" مدير "المرصد السوري": ما قاله المبعوث الدولي غسان سلامة يؤكد توثيقات "المرصد السوري" التي نفتها حكومة "السراج" والجهات المقربة من الإخوان المسلمين.. هناك نحو 2600 مقاتل من المرتزقة قتل منهم نحو 28 على الأقل.. وهناك 17 تأكدنا من وصولهم إلى إيطاليا ونحو 40 منهم وصلوا إلى الجزائر.. وهناك نحو 1800 مقاتل من هؤلاء لا يزالون في المعسكرات التركية وتم تعليق نقلهم إلى ليبيا بعد مؤتمر برلين.. وعملية التجنيد تجري بشكل سري.. تركيا تريد إرسال 6 آلاف من المرتزقة للقتال في ليبيا.. وهناك تكتم على عملية النقل والتجنيد بشكل أكبر حاليا.. تركيا فتحت جبهة في شمال شرق سوريا للتغطية على هؤلاء.. و"المرصد السوري" لديه مصادر ونشطاء وعلاقات خاصة للحصول على التوثيقات.. الحكومة التركية تستقبل هؤلاء المرتزقة وتعد مع حكومة الوفاق خط سيرهم إلى ليبيا عن طريق مطار أتاتورك ومطارات في جنوب تركيا.. ويتم نقلهم أولا إلى مطارات داخل تركيا لنقلهم إلى ليبيا.. والجهات الداعمة لعملية نقل وتجنيد المرتزقة هي حكومة الوفاق ويقال إن قطر لها دور بذلك.. ولا توجد إرادة دولية لمحاكمة هؤلاء الذين يعملون على تجنيدهم ونقلهم لأن العلاقات الاقتصادية أولوية على حقوق الإنسان في المجتمع الدولي Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, January 24, 2020