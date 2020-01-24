اشتباكات على عدة محاور في أرياف إدلب وحلب.. و120 ضربة جوية تستهدف منطقة “بوتين-أردوغان”

تشهد عدة محاور في ريفي حلب وإدلب اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، حيث تتصدى الفصائل لهجوم عنيف منذ ساعات على محاور الليرمون وإكثار البذار ومنيان غرب مدينة حلب، تزامنا مع قصف بري وجوي مكثف على منطقة الراشدين والبحوث والمنصورة وخان العسل غرب حلب.

وفي السياق ذاته، تمكنت الفصائل من التصدي لهجوم قوات النظام على محور قرية بعربو بريف إدلب الجنوبي، بينما لا تزال الاشتباكات تدور في جنوب شرق معرة النعمان عقب سيطرتها على بلدتي الدير الشرقي والغربي، في حين تحاول قوات النظام التقدم على محور مزارع أبو جريف عقب سيطرتها على أجزاء واسعة من قرية سمكة بريف معرة النعمان الشرقي.

وبذلك، تكون قوات النظام على مسافة 4 كم من مدينة معرة النعمان، وأصبحت على مشارف النقطة التركية في معرحطاط.

على صعيد متصل، قتل 7 عناصر من قوات النظام خلال الاشتباكات والقصف الذي نفذته الفصائل على تجمعاتهم في بلدة التح، كما قتل 16 مقاتلا من الفصائل الجهادية خلال الاشتباكات والقصف العنيف.

وفي السياق ذاته، تدور اشتباكات عنيفة في محيط مدينة حلب على محاور بلدة منيان وإكثار البذار بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتشهد مناطق متفرقة من ريفي حلب وإدلب استمرارا للقصف الجوي لليوم العاشر على التوالي من التصعيد الجديد للعمليات العسكرية على منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على محاور ريف حلب، كما شنت الطائرات الروسية غارات عدة استهدفت ريف حلب الجنوبي وجبل الزاوية بريف إدلب، وقصفت طائرات النظام الحربية محاور ريف إدلب الشرقي أيضا.

وبذلك، يرتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في أحسم ومعرة النعمان وحنتوتين ودير سنبل وحاس وتلمنس ومعرشورين والغدفة وكفروما بريف إدلب، وتل شويحنة شمال غرب حلب وخان طومان جنوبها، إلى 38.

كما ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات حربية روسية منذ الصباح إلى 46، استهدفت مناطق في حاس ومعردبسة وأبو جريف وخان السبل وسرجة وتلمنس وحنتوتين بريف إدلب، ومحيط الفوج 46 ومعارة الأرتيق والمنصورة والراشدين والإيكاردا وكفرناها وخان العسل وأم عتبة وعندان في حلب. وارتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات النظام الحربية إلى 36، مستهدفة كل من سراقب ومعرة النعمان وبينين وسرجة وأطراف سراقب وأتوستراد “دمشق-حلب” الدولي.