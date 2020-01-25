ميركل تعلن دعمها للقاء ألماني تركي روسي فرنسي حول سوريا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، دعمها لعقد لقاء متعدد الأطراف حول سوريا بمشاركة رؤساء روسيا وفرنسا وتركيا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عقد في أعقاب محادثات بينهما في اسطنبول: “من مصلحتنا المشتركة أن تمضي العملية السياسية في سوريا قدما”.

وأضافت: لقد اتفقنا على أننا نود مواصلة اللقاء الذي عقد مؤخرا في اسطنبول بمشاركة الرئيسين الروسي والفرنسي”.

وأضافت: “من الممكن أن يحدث ذلك في الربع الأول من العام الجاري”.

وكانت اسطنبول استضافت، في خريف العام 2019، قمة رباعية (تركيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا) حول تسوية الأزمة السورية.

المصدر: روسيا اليوم

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