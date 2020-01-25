ميركل تعلن دعمها للقاء ألماني تركي روسي فرنسي حول سوريا

25 يناير,2020
أقل من دقيقة

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، دعمها لعقد لقاء متعدد الأطراف حول سوريا بمشاركة رؤساء روسيا وفرنسا وتركيا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عقد في أعقاب محادثات بينهما في اسطنبول: “من مصلحتنا المشتركة أن تمضي العملية السياسية في سوريا قدما”.

وأضافت: لقد اتفقنا على أننا نود مواصلة اللقاء الذي عقد مؤخرا في اسطنبول بمشاركة الرئيسين الروسي والفرنسي”.

وأضافت: “من الممكن أن يحدث ذلك في الربع الأول من العام الجاري”.

وكانت اسطنبول استضافت، في خريف العام 2019، قمة رباعية (تركيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا) حول تسوية الأزمة السورية.

المصدر: روسيا اليوم

 

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

24 يناير,2020

لافروف يناقش مع بيدرسن اليوم «رزمة الملفات» المتعلقة بسوريا

23 يناير,2020

مع استمرار الفوضى الأمنية في مناطق “تحرير الشام”.. مقتل مواطن برصاص مجهولين في ريف إدلب الغربي

واشنطن وبروكسل تبحثان فرض عقوبات جديدة ضد سوريا
23 يناير,2020

واشنطن وبروكسل تبحثان فرض عقوبات جديدة ضد سوريا

23 يناير,2020

بيدرسن إلى دمشق للقاء المعلم نهاية الشهر الجاري