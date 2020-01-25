قوات أميركية تمنع مرور آليات روسية من تل تمر في إطار تصاعد التوتر الأميركي – الروسي ضمن منطقة شمال شرق سورية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية المتمركزة عند المدخل الشرقي لبلدة تل تمر بريف الحسكة، عمدت صباح اليوم إلى إيقاف عربات عسكرية روسية عند دوار البلدة ومنعوها من المرور نحو مدينة القامشلي عبر اتستراد الحسكة – حلب الدولي الـ (M4)، وذلك في إطار المشاحنات والتوتر المتصاعد بين الجانبين، على صعيد متصل تعمل القوات الأميركية على توسيع قاعدة “تل بيدر” بريف القامشلي شمال محافظة الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة، بالتزامن مع نقلها لصواريخ غراد من العراق إلى قاعدة تل بيدر.

وكان المرصد السوري رصد في 23 يناير/كانون الثاني، تمركز القوات الأمريكية على الطريق الدولي m4 عند مدخل قرية بور سعيد بالقرب من مفرق حطين الواصل بين عامودا ومدينة الحسكة وذلك لمنع الدوريات الروسية من التجول والتحرك على الطريق، كما دخلت دورية روسية إلى قرية عين ديوار وسلكت طريق معبر سيمالكا برفقة أحد سيارات قوات سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي قامت مدرعات أمريكية بالوقوف عند مدخل بلدة جل آغا بانتظار مرور الروس.