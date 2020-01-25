مدير المرصد السوري:: المعارك العنيفة متواصلة بريفي حلب وإدلب بالتزامن مع قصف جوي مكثف، ومزيد من التقدم لقوات النظام في محيط معرة النعمان وشمال شرق معرة النعمان أي في المنطقة الواقعة جنوب شرق سراقب، وذلك في محاولة للوصول إلى الطريق الدولي من شمال معرة النعمان، مثلما اقتربت وباتت على مسافة 2 كلم من جنوب المدينة، لإطباق الحصار أقله من 3 جهات على المدينة الواقعة على اتستراد دمشق – حلب الدولي، وهذا يعيد ما قلناه سابقاً أن هدف النظام والروس هو السيطرة على اتستراد الـ M5 الذي يمر من معرة النعمان وأطراف سراقب ومناطق تقع بريف حلب الجنوبي، لذلك هناك محاولات للتقدم من قبل النظام جنوب وجنوب غرب حلب.

الوضع الإنساني كارثي وسيء للغاية نتحدث عن حالات نزوح متواصلة، معرة النعمان كان يوجد فيها مدنيين لكن عندما اقتربت قوات النظام بدأوا رحلة نزوح، وعشرات آلاف المدنيين أجبروا على النزوح خلال الأيام الفائتة من ريف حلب الغربي نتيجة تصعيد العمليات العسكرية، هؤلاء يحتاجون لمساعدات عاجلة وحقيقة تصل لهم وليس للحكومة التركية التي تقول أنها تساعد 400 ألف نازح ولا ندري أين هم الذين تساعدهم تركيا