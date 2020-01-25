بإسناد جوي مكثف.. قوات النظام تواصل هجماتها العنيفة في ريفي حلب وإدلب وتقضم مزيد من المواقع شرق بلدة سراقب

تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور عدة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، ومحاور أخرى بريف حلب الغربي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل ومجموعات جهادية من جانب آخر، حيث رصد المرصد السوري تقدمات جديدة حققتها قوات النظام تمثلت بالسيطرة على تل خطرة وأبو جريف وتل مصطيف شرق سراقب وجنوب معرة النعمان، فيما تمكنت قوات النظام من قطع طريق يعرف باسم سوق الغنم أو طريق الدير، الذي يربط معرة النعمان بالريف الشرقي، فيما باتت قوات النظام ترصد القسم الشرقي من المدينة وأحياء أخرى فيها بعد التقدمات التي حققتها في المنطقة ووصولها لقرابة الـ 2 كلم منها، وذلك بعد السيطرة على معرشمارين والدير شرقي والدير غربي ومواقع أخرى هناك.

فيما يتواصل القصف الجوي بوتيرة عنيفة عبر عشرات الضربات الجوية، حيث استهدفت الطائرات الروسية أماكن في العيس ومحيط الكماري والزربة وكفرحمرة بريف حلب، ومدينة معرة النعمان وريفها وخان السبل ومناطق أخرى شرق إدلب، كما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على كل من خلصة والحميرة والقراصي وبرنة وزيتان وخان طومان بريف حلب الجنوبي، وكفربطيخ بريف سراقب ومعرة النعمان وريفها، أيضاً استهدفت طائرات النظام الحربية كل من العيس والكماري بريف حلب الجنوبي، ومعرة النعمان وقرى وبلداتها بريفها الشرقي بالإضافة لمحاور القتال بريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي.