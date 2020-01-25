مدير المرصد السوري: في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة على مدينة معرة النعمان فهذا سيكون أكبر تقدم لها منذ أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية الأعنف منذ شهر نيسان/أبريل الفائت

25 يناير,2020
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مدير المرصد السوري: في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة على مدينة معرة النعمان فهذا سيكون أكبر تقدم لها منذ أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية الأعنف منذ شهر نيسان/أبريل الفائت، وهي أهم من السيطرة على خان شيخون وريف حماة الشمالي.

الآن قوات النظام وصلت إلى ضواحي معرة النعمان التي يشطرها اتستراد دمشق – حلب الدولي إلى شطرين أحدهما شرقي وهو بحكم الساقط، وأيضاً قوات النظام لم تكتفي بتلك المنطقة من الجغرافيا بل تقدمت في ريف بلدة سراقب الشرقي باتجاه اتستراد الـ m5، وأيضاً إطباق الحصار على المدينة أقله من 3 محاور.

مدير المرصد السوري: في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة على مدينة معرة النعمان فهذا سيكون أكبر تقدم لها منذ شهر نيسان/أبريل الفائت

مدير المرصد السوري: في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة على مدينة معرة النعمان فهذا سيكون أكبر تقدم لها منذ أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية الأعنف منذ شهر نيسان/أبريل الفائت، وهي أهم من السيطرة على خان شيخون وريف حماة الشمالي.الآن قوات النظام وصلت إلى ضواحي معرة النعمان التي يشطرها اتستراد دمشق – حلب الدولي إلى شطرين أحدهما شرقي وهو بحكم الساقط، وأيضاً قوات النظام لم تكتفي بتلك المنطقة من الجغرافيا بل تقدمت في ريف بلدة سراقب الشرقي باتجاه اتستراد الـ m5، وأيضاً إطباق الحصار على المدينة أقله من 3 محاور.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, January 25, 2020

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