“فرقة الحمزات” الموالية لتركيا تمهل سكان قرية في ريف عفرين 24 ساعة لإخلائها لأسباب مجهولة حتى اللحظة

25 يناير,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن “فرقة الحمزات” الموالية لتركيا أصدرت قرارا تمهل فيه المدنيين المتواجدين في قرية “براد” التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، (24) ساعة وذلك ليتم إخلائها وإفراغها بالكامل، دون معرفة أسباب القرار، وجدير بالذكر أن غالبية سُكان القرية مُهجرون منها منذ سيطرة فصائل عملية “غصن الزيتون” على عفرين وريفها، ويقتصر تواجد العوائل في القرية على عشرات العوائل من الذين رفضوا التهجير.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا والمخابرات التركية عمدت خلال يوم أمس الخميس إلى تنفيذ حملة مداهمات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، حيث أقدمت على اعتقال 12 شخص كردي من مدينة عفرين وريفها، بينهم مواطنة وعضو في “المجلس المحلي لعفرين”، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معلومات إلى الآن عن أسباب الاعتقال.

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