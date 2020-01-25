مدير المرصد السوري:: قوات النظام بسطت سيطرتها على الدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين وصولاً إلى مسافة كيلو مترين عن مدينة معرة النعمان

25 يناير,2020
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مدير المرصد السوري:: قوات النظام بسطت سيطرتها على الدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين وصولاً إلى مسافة كيلو مترين عن مدينة معرة النعمان، بمجرد تقدم قوات النظام عند الأطراف الشرقية لمعرة النعمان تكون قوات النظام سيطرت على القسم الشرقي من المعرة التي تقع شرق طريق دمشق – حلب الدولي، عملية التقدم تلك جاءت بعد غارات مكثفة من الطائرات الروسية وطائرات النظام، وبهذا نقول أن قوات النظام حققت تقدم مهم يكون هذا أكبر تقدم لها منذ شهر نيسان / أبريل من العام الفائت، في ظل كل هذا، عملية النزوح مستمرة من مناطق ريف ادلب الجنوبي الشرقي، وريف حلب الغربي، الوصول الى معرة النعمان يعني أن نظام بشار الأسد بات يسيطر على ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب، هذه المدينة تسمح للنظام بالتقدم شمالا باتجاه سراقب والوصول إلى طريق دمشق – حلب الدولي ، المأساة الإنسانية الآن في حالة تصاعد كبيرة، يجب إيقاف عملية تشريد السوريين الذين فاق عددهم مليون نازح منذ شهر نيسان / أبريل من العام الفائت، روسيا والنظام السوري ينفذون غارات ليس فقط من أجل التقدم والسيطرة بل من أجل دفع المدنيين للخروج من هذه المناطق تمهيدا للتقدم فيها، المساعدات الإنسانية غير كافية لهذه الأعداد الكبيرة من النازحين.

 

قوات النظام بسطت سيطرتها على الدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين وصولاً إلى مسافة كيلو مترين عن مدينة معرة النعمان

مدير المرصد السوري:: قوات النظام بسطت سيطرتها على الدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين وصولاً إلى مسافة كيلو مترين عن مدينة معرة النعمان، بمجرد تقدم قوات النظام عند الأطراف الشرقية لمعرة النعمان تكون قوات النظام سيطرت على القسم الشرقي من المعرة التي تقع شرق طريق دمشق – حلب الدولي، عملية التقدم تلك جاءت بعد غارات مكثفة من الطائرات الروسية وطائرات النظام، وبهذا نقول أن قوات النظام حققت تقدم مهم يكون هذا أكبر تقدم لها منذ شهر نيسان / أبريل من العام الفائت، في ظل كل هذا، عملية النزوح مستمرة من مناطق ريف ادلب الجنوبي الشرقي، وريف حلب الغربي، الوصول الى معرة النعمان يعني أن نظام بشار الأسد بات يسيطر على ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب، هذه المدينة تسمح للنظام بالتقدم شمالا باتجاه سراقب والوصول إلى طريق دمشق – حلب الدولي ، المأساة الإنسانية الآن في حالة تصاعد كبيرة، يجب إيقاف عملية تشريد السوريين الذين فاق عددهم مليون نازح منذ شهر نيسان / أبريل من العام الفائت، روسيا والنظام السوري ينفذون غارات ليس فقط من أجل التقدم والسيطرة بل من أجل دفع المدنيين للخروج من هذه المناطق تمهيدا للتقدم فيها، المساعدات الإنسانية غير كافية لهذه الأعداد الكبيرة من النازحين.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, January 25, 2020

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