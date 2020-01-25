الحكم 22 عاما على فرنسي جند عشرات الشباب للقتال في سوريا

25 يناير,2020
أقل من دقيقة

أصدرت المحكمة الفرنسية يوم أمس الجمعة، حكما بسجن الفرنسي، مراد فارس، لمدة 22 عاما، بتهمة تجنيده عشرات الشباب للقتال في سوريا، وقيادته لمجموعة مقاتلين ناطقين بالفرنسية.

وحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية، أن مراد فارس(35 عاما)، بقي صامتا في قفص الاتهام عند النطق بالحكم.

ودعت ممثلة فريق الادعاء إلى معاقبته لدوره الأساسي في تجنيد عدد كبير من الشباب، مشيرة إلى عدم وجود أي شعور بالندم الحقيقي لديه.

من جهة أخرى أوضحت القاضية، أنه خلال الجلسة عبر المتهم عن” ندمه”، لكنه يتحمل مسؤولية أكبر من التي قبل بتحملها.

من جهته، نفى المتهم أنه كان المجند الرئيسي للمقاتلين في سوريا، ولكنه أقر بأنه تمكن من ذلك بشكل غير مباشر، عن طريق مقاطع فيديو دعائية، ما سهل عبور الكثير إلى سوريا في يوليو 2013.

وأضافت الوكالة أن بول فورتان، محامي مراد، سأل عن “التأثيرالحقيقي” لهذه الدعاية على الشباب الذين قالوا أثناء المناقشات، إنه لو لم يكن موجودا “لكانوا ذهبوا بدونه” إلى سوريا. وأضاف المحامي “لا أشعر أنه قام بغسيل دماغ”.

المصدر: روسيا اليوم

 

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

25 يناير,2020

محلل روسي: تركيا موافقة ضمناً على تقدم الأسد نحو إدلب

25 يناير,2020

ميركل تعلن دعمها للقاء ألماني تركي روسي فرنسي حول سوريا

24 يناير,2020

لافروف يناقش مع بيدرسن اليوم «رزمة الملفات» المتعلقة بسوريا

23 يناير,2020

مع استمرار الفوضى الأمنية في مناطق “تحرير الشام”.. مقتل مواطن برصاص مجهولين في ريف إدلب الغربي