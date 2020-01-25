24 قضوا أمس بينهم 7 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و17 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 1 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الجمعة إلى قافلة شهداء الثورة السورية