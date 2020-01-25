24 قضوا أمس بينهم 7 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و17 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية
ارتفع إلى 1 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الجمعة إلى قافلة شهداء الثورة السورية
ففي محافظة دير الزور استشهد طفل جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة البحرة بريف دير الزور
كما قتل 7 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء اشتباكات مع الفصائل والجهاديين بريفي حلب وإدلب
في حين قتل 16 مقاتل من المجموعات الجهادية جراء قصف جوي وبري واشتباكات مع قوات النظام بريفي إدلب وحلب