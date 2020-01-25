المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يسيطر على بلدتين بريف إدلب ويتقدم إلى مشارف النقطة التركية

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال: إنّ سبعةً من عناصر النظام قتلوا خلال الاشتباكات والقصف الذي نفذته الفصائل المسلّحة على تجمعاتهم في بلدة التح بريف إدلب، كما قتل ستة عشر عنصراً من هيئة تحرير الشام الإرهابية خلال المعارك.

وتدور اشتباكاتٌ عنيفة في محيط مدينة حلب على محاور بلدة منيان وإكثار البذار بريف حلب الغربي.

وتشهد مناطقُ متفرقة من ريفي حلب وإدلب، تصاعداً في وتيرة القصف لليوم العاشرعلى التوالي مع التصعيد الجديد من قبل قوات النظام والطائرات الحربية الروسية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان.

ونفّذت الطائرات الحربية الروسية عشرات الغارات مستهدفةً أماكن في حاس ومعردبسة وخان السبل وتلمنس ومناطق أخرى بريف إدلب، بالإضافة لمحيط الفوج ستة وأربعين ومعارة الأرتيق والمنصورة والراشدين والإيكاردا وكفرناها وخان العسل وأم عتبة وعندان في حلب.

كما ألقت مروحيات النظام عشرات البراميل المتفجرة على مناطق بريف إدلب وريف حلب الغربي، تزامنا مع غارات جوية استهدفت سراقب ومعرّة النعمان واتستراد دمشق – حلب الدولي.

ولا تزال مدن وبلدات القطاع الغربي من الريف الحلبي تشهد حركة نزوح كبيرة للمدنيين، وقال المرصد السوري: إنّ أعداد المدنيين الذين أُجبروا على الفرار في غضون أسبوع، بلغت نحو أربعة وثمانين ألف شخص.

ومع التصعيد العسكري ونزوح عشرات الآلاف، يؤكد المرصد السوري أن حرس الحدود التركي يواصل قتل السوريين الذين يحاولون عبور الحدود.

المصدر:قناة اليوم