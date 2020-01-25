المرصد السوري لحقوق الانسان:توسع قاعدة “تل بيدر ” بريف الحسكة وتنقل صواريخ “غراد” من العراق اليها

قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت , ان القوات الامريكية نقلت صواريخ “غراد ” من العراق إلى قاعدتها في تل بيدر الواقع على الطريق الدولي ” M4″ والتي تعتبر مفرق طرق بين الحسكة – الدرباسية – تل تمر – قامشلو.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات الامريكية تعمل على توسيع قاعدة “تل بيدر” شمال محافظة الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة، بالتزامن مع نقلها لصواريخ غراد من العراق إلى قاعدة تل بيدر.

يأتي ذلك في ظل تنافس روسي – امريكي على توسيع مناطق النفوذ وانتشار القوات في شمال شرق سوريا.

المصدر:خبر 24