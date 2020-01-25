المرصد السوري لحقوق الانسان:توسع قاعدة “تل بيدر ” بريف الحسكة

في إطار المشاحنات والتوتر المتصاعد بين الجانبين عمدت القوات الأميركية المتمركزة عند المدخل الشرقي لبلدة تل تمر بريف الحسكة، صباح اليوم السبت إلى إيقاف عربات عسكرية روسية عند دوار البلدة ومنعوها من المرور نحو مدينة القامشلي عبر اتستراد الحسكة – حلب الدولي الـ (M4)، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل تعمل القوات الأميركية على توسيع قاعدة “تل بيدر” بريف القامشلي شمال الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة، بالتزامن مع نقلها لصواريخ غراد من العراق إلى قاعدة تل بيدر.

وتمركز القوات الأمريكية في وقت سابق على الطريق الدولي m4 عند مدخل قرية بور سعيد بالقرب من مفرق حطين الواصل بين عامودا ومدينة الحسكة وذلك لمنع الدوريات الروسية من التجول والتحرك على الطريق، كما دخلت دورية روسية إلى قرية عين ديوار وسلكت طريق معبر سيمالكا برفقة أحد سيارات قوات سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي قامت مدرعات أمريكية بالوقوف عند مدخل بلدة جل آغا بانتظار مرور الروس.

المصدر:نبض الشمال