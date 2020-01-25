المرصد السوري لحقوق الانسان:توسع قاعدة “تل بيدر ” بريف الحسكة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر “موثوقة”، إن القوات الأمريكية تعمل على توسيع قاعدة “تل بيدر”، بريف القامشلي شمالي الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة، مضيفا إنه رصد أمس الأول، الخميس، تمركز قوات أمريكية على الطريق الدولي “M4” عند مدخل قرية بورسعيد، بالقرب من مفرق حطين الواصل بين عامودا ومدينة الحسكة، وذلك لمنع الدوريات الروسية من التجول والتحرك على الطريق، حسب المصدر.

وأوضح “المرصد”، أن دورية روسية دخلت قرية عين ديوار وسلكت طريق معبر سيمالكا، برفقة إحدى سيارات قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم “قسد”، في الوقت الذي قامت فيه مدرعات أمريكية بالوقوف عند مدخل بلدة “جل آغا”، بانتظار مرور العسكريين الروس، وفقا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.

ويتزامن ذلك مع استمرار القوات الروسية في توسيع انتشارها في شمال شرق سوريا، وسط ما وصفه “المرصد” بأنه تواصل “كبير ومتصاعد للتوتر” بين القوات الأمريكية والروسية في تلك المنطقة.

وفي وقت سابق ادعى “المرصد”، وقوع اشتباك بالأيدي بين عسكريين روس وأمريكيين شمال سوريا نهاية الشهر الماضي، غير أن وزارة الدفاع الروسية كذبت هذه المزاعم.

من جانبه، فند متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أمس الجمعة، تقارير حول إطلاق نار بين عسكريين روس وأمريكيين في سوريا، مؤكدا حرص العسكريين الأمريكيين على إبقاء الاتصال مع نظرائهم الروس تجنبا لوقوع اشتباكات بين الجانبين.

المصدر:اوقات الشام الاخبارية