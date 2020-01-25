المرصد السوري لحقوق الانسان:توسع قاعدة “تل بيدر ” بريف الحسكة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، بأن القوات الأمريكية المتمركزة عند المدخل الشرقي لبلدة تل تمر بريف الحسكة، عمدت صباحا، إلى إيقاف عربات عسكرية روسية عند دوار البلدة ومنعها من المرور باتجاه مدينة القامشلي عبر طريق الحسكة – حلب الدولي.

يأتي هذا التحرك الأمريكي، في إطار المشاحنات والتوتر المتصاعد مع الجانب الروسي في منطقة شمال شرق سوريا.

على صعيد متصل، تعمل القوات الأمريكية حاليا على توسيع قاعدة تل بيدر بريف القامشلي شمال محافظة الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة، بالتزامن مع نقلها لصواريخ “غراد” من العراق إلى تل بيدر

المصدر:شبكة رؤية الاخبارية