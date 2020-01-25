قوات النظام تسيطر على 6 بلدات خلال أقل من 24 ساعة .. ونحو 300 ضربة جوية تستهدف منطقة “بوتين-أردوغان” اليوم

سيطرت قوات النظام والمسلحين الموالين لها على بلدة معرشمشة ومناطق في محيطها. وبذلك، تكون قوات النظام على مشارف مدينة معرة النعمان من الجهة الشرقية، حيث سيطرت خلال الـ24 ساعة من المعارك على 6 بلدات، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة)، بالإضافة لمواقع أخرى في المنطقة.

ووثق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف والاشتباكات، إذ ارتفع تعداد قتلى قوات النظام منذ بدء الهجمات مساء أمس إلى 40، كما ارتفع تعداد قتلى المقاتلين جراء القصف والاشتباكات إلى 55 بينهم 45 من الجهاديين. ولا يزال عدد الذين قتلوا مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

في الوقت ذاته، أحكمت قوات النظام سيطرتها النارية على أوتستراد حلب-دمشق وعلى الجهة الشرقية لمدينة معرة النعمان، وكذلك السيطرة النارية على طرق إمداد عدة محاور في المنطقة، حيث بات يفصلها أقل من 2 كم عن مدينة معرة النعمان والطريق الدولي.

على صعيد متصل، تواصل طائرات النظام الحربية والمروحية استهداف بلدات ريفي إدلب وحلب، كما قصفت الطائرات الحربية الروسية محيط مدينة معرة النعمان.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات روسية خلال اليوم إلى 72، استهدفت خلالها كل من العيس ومحيط الكماري والزربة وكفرحمرة وعندان بريف حلب، ومدينة معرة النعمان وريفها وخان السبل ومناطق أخرى شرق إدلب، في حين ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على مناطق في خلصة والحميرة والقراصي وبرنة وزيتان وخان طومان بريف حلب الجنوبي، وكفربطيخ بريف سراقب ومعرة النعمان وريفها إلى 88.

وارتفع عدد الغارات التي استهدفت خلالها طائرات النظام الحربية أماكن في العيس والكماري بريف حلب الجنوبي، ومعرة النعمان وقرى وبلداتها بريفها الشرقي بالإضافة لمحاور القتال بريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي، إلى 136.

كان “المرصد السوري” وثق استشهاد مواطنة وطفلين اثنين جراء غارات جوية نفذتها طائرات النظام الحربية على بلدة شنان بريف إدلب الجنوبي.