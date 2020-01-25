مصاب بانفجار لغم من مخلفات الحرب بجرار زراعي شمال حماة 

أصيب رجل بجروح بالغة، اليوم، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب بجرار أثناء عمله في الأراضي الزراعية شمال بلدة حلفايا بريف حماة الشمالي.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، في 24 يناير/كانون الثاني، استشهاد طفل جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة البحرة بريف دير الزور، فيما كان “المرصد السوري” وثق في 23 يناير/كانون الثاني، إصابة شاب و6 أطفال بينهم اثنان بحالة خطيرة، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف في مدينة دارة عزة غرب حلب.