القوات التركية تنشئ قاعدة عسكرية.. وتستقدم عشرات من عوائل الفصائل الموالية لها إلى رأس العين

25 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:القوات التركية تتأهب لمنع هروب مقاتلين من الفصائل شمال الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر مصادر موثوقة، أن “القوات التركية تبني قاعدة عسكرية عند مشرافة طريق جافا بريف رأس العين”.
على صعيد آخر، وصل إلى ريف رأس العين نحو 70 عائلة من عوائل الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، حيث تم إسكانهم في قرى الأكراد ومشاريعهم الزراعية في كل من مريكيس وعطية وجنوب علوك. 
وكان “المرصد السوري” نشر، في 19 ديسمبر/كانون الأول الفائت، أن الفصائل الموالية لـ”أنقرة” تواصل عملية نقل الحبوب من صوامع “شركراك” بريف الرقة الشمالي نحو الأراضي التركية، حيث جرى نقل كميات جديدة من الحبوب إلى تركيا بمرافقة آليات تركية. وأضافت مصادر “المرصد السوري”، أن العملية جرت على مرأى القوات الروسية المتواجدة في محيط المنطقة، دون أن تحرك ساكن.
جدير بالذكر أن القوات التركية والفصائل كان قد بسطت سيطرتها على صوامع “شركراك” في 18 من الشهر المنصرم. وتضم صوامع القرية كميات كبيرة جداً من مخزون القمح والحبوب.

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