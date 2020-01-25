طائرات “التحالف الدولي” تستهدف عربة معدة للتفجير في منطقة صحراوية جنوب الحسكة

قصفت طائرات “التحالف الدولي” سيارة كانت معدة للتفجير عصر اليوم، في ريف الحسكة الجنوبي. ووفقا لمعلومات “المرصد السوري”، دوى انفجار عنيف قرية “أم الرز” التابعة لبلدة “الشدادي” نتيجة انفجار مفخخة تتبع لخلايا نائمة لتنظيم “الدولة الإسلامية”. وقالت مصادر إن “السيارة كانت في طريقها لاستهداف قاعدة التحالف الدولي في الشدادي، أو نقاط عسكرية لقوات قسد، في حين تم تدميرها ضمن المنطقة الصحراوية”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.