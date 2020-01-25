100 شاحنة تعزيزات لوجستية لـ”التحالف الدولي”  تعبر “سيمالكا” إلى القواعد العسكرية

دخلت قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا، اليوم، تتألف من 100 شاحنة تحمل معدات لوجستية ومواد بناء، واتجهت غربا نحو محافظتي الحسكة ودير الزور.

كانت دخلت، في 16 يناير/ كانون الثاني، نحو 75 شاحنة لـ”التحالف الدولي” من معبر “سيمالكا” مع إقليم كردستان العراق واتجهت إلى آبار النفط في الحسكة ودير الزور. وحملت تلك الشاحنات مدرعات عسكرية وذخائر ومساعدات لوجستية لقوات سوريا الديمقراطية لتعزيز قواتها هناك.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 يناير/ كانون الثاني، دخول قافلة مساعدات لوجستية لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق نحو قواعد “التحالف الدولي” في مناطق نفوذ “قسد” ضمن محافظتي الحسكة ودير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 8 يناير/ كانون الثاني، دخول قافلة مساعدات لوجستية وعسكرية لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا الحدودي، وتألفت تلك القافلة مما يزيد على 60 شاحنة وحاملة، تحمل مدرعات وعربات دفع رباعي وصهاريج ومولدات كهربائية، وتوجهت إلى الحسكة ودير الزور حيث آبار النفط، دعما لقوات سوريا الديمقراطية هناك.