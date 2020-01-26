قوات النظام تواصل زحفها نحو معرة النعمان.. وتتقدم إلى مسافة كيلومتر واحد بالسيطرة على مناطق جديدة شرقها وسط معارك ضارية تشهدها المنطقة

26 يناير,2020
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لا تزال المعارك مستمرة بين المجموعات الجهادية والفصائل من جهة وقوات النظام بدعم جوي من الطائرات الروسية من جهة على المحاور الشرقية لمدينة معرة النعمان في ريف إدلب، في محاولة من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين التقدم باتجاه معرة النعمان من الجهة الشرقية، بعدما تمكنت قوات النظام من السيطرة خلال الساعات الفائتة على مناطق استراتيجية شرقها وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة)، لتصبح بذلك على مسافة كيلومتر واحد فقط عن معرة النعمان، بالإضافة لمواقع أخرى في المنطقة.

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