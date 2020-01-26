تزامنا مع تقدم قوات النظام شرق معرة النعمان.. المجموعات الجهادية والفصائل تهاجمان مواقع لقوات النظام شرق إدلب

26 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة اندلعت بين المجموعات الجهادية والفصائل من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى، إثر هجوم بدأته الأولى على مواقع الأخيرة في محاور الدليم ومشيميس والبرسة في ريف إدلب الشرقي، في محاولة من قبل المجموعات الجهادية والفصائل التقدم بعد الانهيار المتسارع الذي شهدته مناطق في ريف معرة النعمان الشرقي.

وتزامنا مع ذلك، قصفت طائرات الروس مناطق في كل من خان العسل بريف حلب الغربي وكفر حمرة بريف حلب الشمالي، وسراقب وخان السبل ومعردبسة وجبل الزاوية ومعرة النعمان في ريف إدلب، ومناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

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