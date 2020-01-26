قوات النظام تفشل في التقدم على محاور جنوب حلب.. والفصائل والجهاديين يتقدمون على حسابها شمال شرق معرة النعمان

26 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة مستمرة بين الفصائل والمجموعات الجهادية من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى على محاور خلصة والحميرة جنوب حلب، في محاولة جديدة من قبل قوات النظام التقدم وسط معارك ضارية تشهدها المنطقة وقصف جوي من الطائرات الروسية تشهدها محاور القتال في المنطقة، تزامنا مع قصف صاروخي متبادل بين الطرفين.

وعلم “المرصد السوري” أن الفصائل رفقة الجهاديين تمكنت من التقدم على محاور مشيميس وسمكة والبرسة شمال شرق معرة النعمان، بعد هجوم نفذته في محاولة منها لتخفيف الضغط على المحاور الشرقية لمدينة معرة النعمان، في حين وثق “المرصد السوري” مقتل 4 عناصر من المجموعات الجهادية و8 عناصر من قوات النظام خلال المعارك التي تشهدها محاور شمال شرق معرة النعمان.

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