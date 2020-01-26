مدير “المرصد السوري”: لم يأبه النظام ولا الروس لكل النداءات الدولية من اجل وقف العملية العسكرية ويسيرون نحو هدفهم الأساسي في هذه العملية وهو السيطرة على طريق دمشق-حلب الدولي

26 يناير,2020
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مدير “المرصد السوري”: لم يأبه النظام ولا الروس لكل النداءات الدولية من اجل وقف العملية العسكرية ويسيرون نحو هدفهم الأساسي في هذه العملية وهو السيطرة على طريق دمشق-حلب الدولي.. كان هناك تقدمًا استراتيجيا لقوات النظام باتجاه معرة النعمان.. وفي حال تقدم النظام شمال وجنوب معرة النعمان يكون قد أطبق الحصار على معرة النعمان من ثلاث جبهات.. وحينها سيجبر المقاتلين عن الانكفاء عن المدينة.. وإذا ما سيطرت قوات النظام على معرة النعمان سيعتبر أهم انتصار لـ”النظام” منذ فقدان سيطرته على محافظة إدلب في 2015.. أهمية معرة النعمان هي أنها مدينة كبيرة في محافظة ادلب تقع على طريق دمشق – حلب الدولي.. وهدف الروس والنظام استعادة السيطرة على طريق دمشق – حلب الدولي.. اليوم مدينة معرة النعمان شبه خالية من سكانها نتيجة اقتراب قوات النظام منها.. ومناطق أٌخرى في محيطها باتت خالية من سكناها

 

لم يأبه النظام ولا الروس لكل النداءات الدولية من اجل وقف العملية العسكرية ويسيرون نحو هدفهم الأساسي وهو السيطرة على طريق دمشق-حلب الدولي

مدير "المرصد السوري": لم يأبه النظام ولا الروس لكل النداءات الدولية من اجل وقف العملية العسكرية ويسيرون نحو هدفهم الأساسي في هذه العملية وهو السيطرة على طريق دمشق-حلب الدولي.. كان هناك تقدمًا استراتيجيا لقوات النظام باتجاه معرة النعمان.. وفي حال تقدم النظام شمال وجنوب معرة النعمان يكون قد أطبق الحصار على معرة النعمان من ثلاث جبهات.. وحينها سيجبر المقاتلين عن الانكفاء عن المدينة.. وإذا ما سيطرت قوات النظام على معرة النعمان سيعتبر أهم انتصار لـ"النظام" منذ فقدان سيطرته على محافظة إدلب في 2015.. أهمية معرة النعمان هي أنها مدينة كبيرة في محافظة ادلب تقع على طريق دمشق – حلب الدولي.. وهدف الروس والنظام استعادة السيطرة على طريق دمشق – حلب الدولي.. اليوم مدينة معرة النعمان شبه خالية من سكانها نتيجة اقتراب قوات النظام منها.. ومناطق أٌخرى في محيطها باتت خالية من سكناها

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, January 26, 2020

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