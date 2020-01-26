بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين.. العثور على جثة مواطن سوري الأصل يحمل جنسية أردنية عقب دخوله درعا من معبر نصيب الحدودي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل مواطن سوري الأصل يحمل الجنسية الأردنية يعمل كسائق على خط دمشق – الأردن، بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين من مدينة الحراك شرق درعا عقب دخوله معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، تم العثور عليه اليوم مقتولا في بلدة صيدا جنوب درعا، دون معلومات عن أسباب ودوافع الجريمة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 270، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 180، وهم: 30 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و31 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.