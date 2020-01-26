عقب تمهيد جوي وبري مكثف.. قوات النظام تسيطر على مستودعات “خان طومان” جنوب حلب.. وأكثر من 120 غارة جوية لـ”النظام” والروس على منطقة “بوتين-أردوغان”

عقب تمهيد جوي وبري مكثف من طائرات النظام والروس على مناطق في جنوب حلب، تمكنت قوات النظام من إحراز تقدم والسيطرة على تلة المحروقات ومستودعات خان طومان الواقعة جنوب مدينة حلب، بعد معارك عنيفة وضارية مع الفصائل الجهادية والفصائل قضى على أثرها 7 من عناصر الفصائل بينهم ثلاثة من المجموعات الجهادية.

وتواصل طائرات النظام السوري والضامن الروسي استهداف مناطق متفرقة من محافظتي حلب وإدلب، حيث رصد “المرصد السوري” نحو 70 غارة جوية نفذتها طائرات الضامن الروسي استهدفت خلالها محاور جنوب حلب وريفها الغربي، بالإضافة لغارات جوية استهدفت معرة النعمان ومعرشورين ومرعند وكفرنبل ومناطق أُخرى من ريفي إدلب وحلب. كما استهدفت طائرات النظام السوري بأكثر من 50 غارة جوية مناطق في خان السبل وداديخ وجنوب سراقب ومحاور جنوب شرق إدلب، في حين قصف المجموعات الجهادية بالقذائف الصاروخية مواقع انتشار قوات النظام في مدينة كفرزيتا شمال حماة.