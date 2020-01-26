أردوغان يتهم الحكومة السورية بانتهاك التفاهمات حول إدلب

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن القوات الحكومية السورية ما تزال تواصل انتهاكات التفاهمات حول إدلب بشمالي سوريا.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى الجزائر في إطار جولة إفريقية تستمر 3 أيام، وتشمل أيضا السنغال وغامبيا: “للأسف النظام (السوري) ما يزال يواصل انتهاكه للتفاهمات بخصوص إدلب، ويستمر في قتل المدنيين، ومن غير الممكن التغاضي عن لامبالاة النظام في هذا الشأن”. واستطرد قائلا: “نحن الآن في موسم الشتاء، وبدأنا بإنشاء منازل مؤقتة مساحتها 30 مترا مربعا، على طول 40 كيلومترا في المناطق السورية القريبة من حدودنا الجنوبية”.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، أكدا خلال لقائهما في اسطنبول في الـ9 من يناير الجاري، على أهمية ضمان التهدئة في محافظة إدلب السورية عبر تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المتعلقة بها

المصدر:RT