المرصد السوري لحقوق الانسان:قافلة معدات لوجستية للتحالف الدولي تدخل منطقة شرق الفرات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت منطقة شرق الفرات، من معبر ”سيمالكا“ الحدودي الذي يربط بين إقليم كردستان العراق، ومناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، حيث تنتشر القوات الأمريكية.

وأشار المرصد السوري إلى أن القافلة الجديدة المؤلفة من نحو 100 شاحنة تحمل معدات لوجستية ومواد بناء، اتجهت نحو مناطق في الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا.

وتعد هذه القافلة الرابعة التي تدخل مناطق شرق الفرات، في غضون أقل من شهر، إذ سبقتها ثلاث قوافل مماثلة كانت دخلت إلى مناطق شرق الفرات، في 8 و12 و16 الشهر الجاري.

وبحسب المرصد، نقلت القوافل مدرعات عسكرية وعربات دفع رباعي ومولدات كهربائية وذخائر ومساعدات لوجستية أخرى.

وكان المرصد السوري ذكر، السبت، أن القوات الأمريكية تعمل على توسيع قاعدة تل بيدر شمال مدينة الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة.

وتأتي هذه التعزيزات الأمريكية في إطار سعي واشنطن إلى توطيد حضورها العسكري شرق الفرات، بعد أن لاحظت أن قرارها بالانسحاب من شمال شرق سوريا، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد فتح الطريق أمام تمدد النفوذ الروسي والإيراني، فضلاً عن الحضور الحكومي السوري في المنطقة.

المصدر:ادار برس