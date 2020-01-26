قوات النظام تقطع الطريق الدولي “M5” وتسيطر على 8 بلدات خلال أقل من 48 ساعة.. ونحو 190 ضربة جوية تستهدف منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول قوات النظام والمسلحين الموالين لها الطريق الدولي حلب-دمشق المعروف بـ”M5″، حيث قطعت الطريق شمال معرة النعمان من جهة قرية بابيلا. وبذلك، تكون قوات النظام أحكمت ناريا على المدينة من الجهة الشمالية والشرقية، بعد أن تمكنت قوات النظام والمسلحين الموالين لها من السيطرة على بلدة معرشورين، مساء اليوم، عقب معارك عنيفة مع الفصائل الجهادية والمقاتلة.

وبذلك أيضا، تكون 8 بلدات خلال أقل من 48 ساعة سقطت تباعا في ريف إدلب، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين)، بالإضافة لمواقع أخرى في المنطقة.

وتواصل طائرات النظام السوري والضامن الروسي استهداف مناطق متفرقة من محافظتي حلب وإدلب، حيث ارتفع عدد الغارات الجوية نفذتها طائرات الضامن الروسي إلى 78 استهدفت خلالها محاور جنوب حلب وريفها الغربي، بالإضافة لغارات جوية استهدفت معرة النعمان ومعرشورين ومرعند وكفرنبل ومناطق أُخرى من ريفي إدلب وحلب.

كما استهدفت طائرات النظام السوري بأكثر من 59 غارة جوية مناطق في خان السبل وداديخ وجنوب سراقب ومحاور جنوب شرق إدلب، في حين قصف المجموعات الجهادية بالقذائف الصاروخية مواقع انتشار قوات النظام في مدينة كفرزيتا شمال حماة. كما ألقت مروحيات النظام 52 برميل متفجر على ريف معرة النعمان ومحاور ريف إدلب الشرقي.

وعلم “المرصد السوري”، ظهر اليوم، أن الفصائل والجهاديين تمكنا من التقدم على محاور مشيميس وسمكة والبرسة شمال شرق معرة النعمان، بعد هجوم نفذته في محاولة منها لتخفيف الضغط على المحاور الشرقية لمدينة معرة النعمان، في حين وثق “المرصد السوري” مقتل 4 عناصر من المجموعات الجهادية و8 عناصر من قوات النظام خلال المعارك التي تشهدها محاور شمال شرق معرة النعمان.