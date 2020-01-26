القوات الأمريكية توسع نفوذها بالقرب من الطريق الدولي “M4” وتنشئ قاعدة عسكرية جديدة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، توجه قافلة شاحنات للقوات الأمريكية من قواعدها في ريف الحسكة الجنوبي إلى قاعدة تل بيدر التي تمت توسعتها بالقرب من الطريق الدولي M4 عند مفرق الدرباسية – الحسكة.

ووصلت اليوم أكثر من 75 شاحنة على تحمل اسلحة ثقيلة ومدرعات عسكرية ومواد لوجستية، إلى قاعدة تل بيدر

على صعيد متصل، تجولت قوات امريكية في منطقة تل براك. وقالت مصادر “المرصد السوري” إن القوات الأمريكية دفعت مبالغ مالية لأصحاب أراضي بغية إنشاء قاعدة امريكية هناك.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 يناير/ كانون الثاني، أن القوات الأميركية المتمركزة عند المدخل الشرقي لبلدة تل تمر بريف الحسكة، اوقفت عربات عسكرية روسية عند دوار البلدة ومنعوها من المرور نحو مدينة القامشلي عبر اتستراد الحسكة – حلب الدولي الـ (M4)، وذلك في إطار المشاحنات والتوتر المتصاعد بين الجانبين.

على صعيد متصل، تعمل القوات الأمريكية على توسيع قاعدة “تل بيدر” بريف القامشلي شمال محافظة الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة، بالتزامن مع نقلها لصواريخ غراد من العراق إلى قاعدة تل بيدر.