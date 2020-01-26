بعد قطع الطريق الدولي “M5”.. قوات النظام تسيطر على 10 بلدات ومناطق.. وأكثر من 200 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”

سيطرت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، مساء اليوم، على قرى وبلدات جديدة بريف إدلب، بعد قطع الطريق الدولي “M5″، لتصبح المنطقة مابين بلدة خان السبل ومدينة معرة النعمان بحكم الساقطة ناريا، إضافة إلى قطع طرقات إمداد الفصائل غرب مدينة معرة النعمان، بعد السيطرة على بلدة الدانة والالتفاف حول المدينة في حين سقطت ناريا كل من قرية حنتوتين وبينين.

وفي السياق أخلت الفصائل مواقعها في قرى ومناطق الدانة وقرية الزعلانة وحاجز الوردة الشامية، عقب اشتباكات مع قوات النظام.

ووثق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف والاشتباكات، إذ ارتفع تعداد قتلى قوات النظام منذ بدء الهجمات مساء أمس إلى 67، كما ارتفع تعداد قتلى المقاتلين جراء القصف والاشتباكات إلى 88 بينهم 67 من الجهاديين. ولا يزال عدد الذين قتلوا مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبذلك أيضا، تكون 10 بلدة ومنطقة خلال أقل من 48 ساعة سقطت تباعا في ريف إدلب، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا)، بالإضافة لمواقع أخرى في المنطقة.

وتواصل طائرات النظام السوري والضامن الروسي استهداف مناطق متفرقة من محافظتي حلب وإدلب، حيث ارتفع عدد الغارات الجوية نفذتها طائرات الضامن الروسي إلى 86 استهدفت خلالها محاور جنوب حلب وريفها الغربي، بالإضافة لغارات جوية استهدفت معرة النعمان ومعرشورين ومرعند وكفرنبل ومناطق أُخرى من ريفي إدلب وحلب.

كما استهدفت طائرات النظام السوري بأكثر من 68 غارة جوية مناطق في خان السبل وداديخ وجنوب سراقب ومحاور جنوب شرق إدلب، في حين قصف المجموعات الجهادية بالقذائف الصاروخية مواقع انتشار قوات النظام في مدينة كفرزيتا شمال حماة. كما ألقت مروحيات النظام 56 برميل متفجر على ريف معرة النعمان ومحاور ريف إدلب الشرقي.

وعلم “المرصد السوري”، ظهر اليوم، أن الفصائل والجهاديين تمكنا من التقدم على محاور مشيميس وسمكة والبرسة شمال شرق معرة النعمان، بعد هجوم نفذته في محاولة منها لتخفيف الضغط على المحاور الشرقية لمدينة معرة النعمان، في حين وثق “المرصد السوري” مقتل 4 عناصر من المجموعات الجهادية و8 عناصر من قوات النظام خلال المعارك التي تشهدها محاور شمال شرق معرة النعمان.