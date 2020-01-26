 شهداء مدنيين بقصف جوي على ريف إدلب.. و210 غارة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان،اليوم استشهاد 4 مواطنين بينهم امرأة وهم: رجل وزوجته جراء قصف بالبراميل المتفجرة على بلدة بزابور، وشاب بقصف على قرية معردبسي بالبراميل المتفجرة ايضا، وطفل جراء قصف الطائرات الحربية على بلدة سراقب.

فيما تواصل طائرات النظام السوري والضامن الروسي استهداف مناطق متفرقة من محافظتي حلب وإدلب، حيث ارتفع عدد الغارات الجوية نفذتها طائرات الضامن الروسي إلى 86 استهدفت خلالها محاور جنوب حلب وريفها الغربي، بالإضافة لغارات جوية استهدفت معرة النعمان ومعرشورين ومرعند وكفرنبل ومناطق أُخرى من ريفي إدلب وحلب.

كما استهدفت طائرات النظام السوري بأكثر من 68 غارة جوية مناطق في خان السبل وداديخ وجنوب سراقب ومحاور جنوب شرق إدلب، في حين قصف المجموعات الجهادية بالقذائف الصاروخية مواقع انتشار قوات النظام في مدينة كفرزيتا شمال حماة.

وكانت سيطرت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، مساء اليوم، على قرى وبلدات جديدة بريف إدلب، بعد قطع الطريق الدولي “M5″، لتصبح المنطقة مابين بلدة خان السبل ومدينة معرة النعمان بحكم الساقطة ناريا، إضافة إلى قطع طرقات إمداد الفصائل غرب مدينة معرة النعمان، بعد السيطرة على بلدة الدانة والالتفاف حول المدينة في حين سقطت ناريا كل من قرية حنتوتين وبينين.