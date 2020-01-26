مدير “المرصد السوري”: قوات النظام تمكنت من السيطرة على 10 قرى وبلدات في محيط معرة النعمان خلال الـ 48 ساعة الفائتة، وتمكنت من السيطرة على جزء من طريق حلب دمشق الدولي الهدف الأساسي من هذه المعركة. قوات النظام أطبقت حصار على معرة النعمان من الجهة الشرقية والشمالية والجنوبية، ويبدو أنها لا ترغب بدخول معرة النعمان قبل أن تضيق الخناق عليها أكثر فأكثر، وإذا ما سيطرت على المدينة يكون هو التقدم الأكبر على الإطلاق منذ فقدانه إدلب عام 2015. وبالتالي انسحاب الفصائل إلى غرب الطريق الدولي، ولكن ليس فقط الفصائل هناك ملايين بين نازح ومواطن من هذه المناطق. أين الوعود الكاذبة التي أطلقها أردوغان في حماية المدنيين؟ قبل أيام تركيا قدمت صواريخ تاو أمريكية، للايحاء بعمل عسكري ضد النظام.. العمل العسكري في إدلب مرتبط مع حلب لأنهم في موقع أهداف الروس في الوصول إلى الطريق الدولي، بحسب وعود أردوغان لبوتين قبل سنوات، والقوات التركية ماتزال شيطان أخرس وشاهد عما يجري من قتل وتهجير في ريفي إدلب وحلب

مدير "المرصد السوري": قوات النظام تمكنت من السيطرة على 10 قرى وبلدات في محيط معرة النعمان مدير "المرصد السوري": قوات النظام تمكنت من السيطرة على 10 قرى وبلدات في محيط معرة النعمان خلال الـ 48 ساعة الفائتة، وتمكنت من السيطرة على جزء من طريق حلب دمشق الدولي الهدف الأساسي من هذه المعركة.قوات النظام أطبقت حصار على معرة النعمان من الجهة الشرقية والشمالية والجنوبية، ويبدو أنها لا ترغب بدخول معرة النعمان قبل أن تضيق الخناق عليها أكثر فأكثر، وإذا ما سيطرت على المدينة يكون هو التقدم الأكبر على الإطلاق منذ فقدانه إدلب عام 2015.وبالتالي انسحاب الفصائل إلى غرب الطريق الدولي، ولكن ليس فقط الفصائل هناك ملايين بين نازح ومواطن من هذه المناطق.أين الوعود الكاذبة التي أطلقها أردوغان في حماية المدنيين؟ قبل أيام تركيا قدمت صواريخ تاو أمريكية، للايحاء بعمل عسكري ضد النظام..العمل العسكري في إدلب مرتبط مع حلب لأنهم في موقع أهداف الروس في الوصول إلى الطريق الدولي، بحسب وعود أردوغان لبوتين قبل سنوات، والقوات التركية ماتزال شيطان أخرس وشاهد عما يجري من قتل وتهجير في ريفي إدلب وحلب. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, January 26, 2020