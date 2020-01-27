القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية الدورية المشتركة رقم 23 ضمن منطقة شمال شرق سورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات التركية والقوات الروسية لدورية مشتركة جديدة ضمن منطقة شمال شرق سورية، حيث انطلقت الدورية صباح اليوم من معبر شيريك بريف الحدودي بريف الدرباسية وتوجهت إلى منطقة كسرى بريف رأس العين (سري كانييه)، قبل أن تعود إلى قرى تورات وتعلك وعطيشان ومنها إلى معبر شيريك، كما رافقت الدورية مروحيتين روسيتين حلقت في أجواء المنطقة، فيما تعد هذه الدورية الـ 23 من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 23 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة رابعة ضمن ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت الدورية من قرية آشمة غرب عين العرب، وقالت مصادر للمرصد السوري أن الدورية عمدت إلى إطلاق غاز مسيل للدموع عند قرية خرخوري أثناء تواجد مدنيين رافضين للدوريات وللوجود التركي في مناطقهم.