جراد “جيش الوطن” يبدأ بتعفيش وحرق ممتلكات المدنيين في المناطق التي سيطر عليها شرق معرة النعمان

27 يناير,2020
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لا يلبث “النظام السوري” بالسيطرة على منطقة ما حتى يبدأ “جراد جيش الوطن” بسلب ونهب وتعفيش ممتلكات المواطنين وحرقها بعد ذلك، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام قوات النظام بعمليات سلب ونهب بيوت المدنيين في المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها منذ مساء الجمعة الـ 24 من الشهر الجاري وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران)، بالإضافة لقيامها بحرق عدد كبير من منازل المدنيين بعد قيامهم بسلبها ونهبها، حيث شوهدت سحب دخان كثيفة تغطي سماء المناطق التي تمكنت قوات النظام والمسلحين الموالين لها من السيطرة عليها.

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