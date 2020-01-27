البنتاغون يؤكد مقتل أحد جنوده في دير الزور شرقي سوريا

27 يناير,2020
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البنتاغون يؤكد مقتل أحد جنوده في دير الزور شرقي سوريا
البنتاغون يؤكد مقتل أحد جنوده في دير الزور شرقي سوريا

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، بمقتل أحد جنودها الاحتياط (22 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من ليل السبت ونقلته مواقع إلكترونية: “العريف في الجيش الأمريكي، أنطونيو مور، قتل خلال حادث أثناء إجراء عمليات تطهير لأحد الطرق في دير الزور، شرقي سورية، يوم الجمعة 24 يناير”، مضيفة “أن الحادث لا يزال قيد التحقيق”.

وأشار البيان إلى أن مور يبلغ من العمر 22 عاما، وينحدر من ولاية كارولينا الشمالية، حيث سبق أن عين في كتيبة هندسية تابعة للواء المهندسين 411 في تلك الولاية، من دون إيضاح كيفية مقتله بدقة. إلا أنه من المرجح أن يكون قتل بانفجار لغم أرضي أو عبوة ناسفة أثناء عمله على تمشيط المنطقة.

المصدر:RT+abc

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