 قوات النظام تتقدم مجدداً جنوب مدينة معرة النعمان وتسيطر على 4 قرى جديدة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل ومجموعات جهادية من جانب آخر، حيث علم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت وبغطاء جوي وبري مكثف من التقدم جنوب مدينة معرة النعمان وتسيطر على بسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين، وبذلك يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة الـ 24 من الشهر الجاري إلى 18 وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين)