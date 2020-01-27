خلال أقل من 72 ساعة.. قوات النظام تسيطر على 22 منطقة جنوب شرق إدلب وتحاصر معرة النعمان من 3 محاور.. وأكثر من 200 قتيلا من الجانبين

على غرار ما حصل في مورك شمال حماة.. نقطة “المراقبة” التركية في معرحطاط تحت حصار قوات النظام

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام تمكنت من محاصرة مدينة معرة النعمان من 3 اتجاهات على الأقل وذلك بعد تقدمها بدعم من الطائرات الروسية وطائرات النظام وسيطرتها على كل من الحامدية ومعرحطاط والصالحية ودار السلام وبابولين وتقانة وكفرباسين وبسيدا جنوب معرة النعمان، فيما تحاول الآن السيطرة على كفروما، أيضاً بذلك باتت المنطقة من خان شيخون حتى شمال المعرة تحت سيطرة قوات النظام، كما باتت بذلك النقطة التركية في معرحطاط محاصرة حالها كحال نقطة مورك شمال حماة.

وبذلك يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة الـ 24 من الشهر الجاري إلى 22 وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية)

فيما وثق المرصد السوري مزيدا من الخسائر البشرية بين طرفي القتال منذ بدء الهجوم البري مساء الجمعة الفائتة، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 91، كما ارتفع إلى 112 تعداد قتلى المقاتلين بينهم 89 من الجهاديين