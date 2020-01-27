المرصد السوري لحقوق الانسان:معرة النعمان.. النظام يقترب من ثاني أكبر مدن إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الجيش سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على 7 بلدات رئيسية على بعد بضع مئات الأمتار من مدينة معرة النعمان التي يسيطر عليها الإرهابيون.

ومحافظة إدلب إضافة إلى مناطق في محافظات حلب وحماه واللاذقية المجاورة تشكل آخر معقل يخرج عن سيطرة الحكومة السورية التي عبرت مرارا عن عزمها استعادة هذه المناطق.

وتهيمن جبهة تحرير الشام الإرهابية (القاعدة سابقا) على المنطقة، كما توجد فيها فصائل أخرى إرهابية ومعارضة.

ومدينة معرة النعمان استراتيجية خصوصا أنها تقع على الطريق السريع الدولي الرابط بين حلب والعاصمة دمشق.

وأفاد المرصد السوري بأن القوات السورية سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على 7 بلدات رئيسية في محيط مدينة معرة النعمان، الواقعة على هذا الطريق الدولي.

وقد وصلت بذلك، وفق المرصد، إلى “مشارف المدينة وباتت تبعد عنها مئات الأمتار فقط، كما قطعت نارياً جزءاً من الطريق الدولي”.

المصدر:اللواء اللبناني