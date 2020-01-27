المرصد السوري لحقوق الانسان:إدلب.. قوات النظام تسيطر على 8 قرى في 48 ساعة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأحد أن قوات النظام السوري سيطرت على 8 قرى في ريف إدلب.

كما رصد وصول قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى الطريق الدولي “حلب – دمشق” المعروف بـ M5، حيث قطعت الطريق شمال معرة النعمان.

وباتت قوات النظام على بعد مئات الأمتار فقط عن مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب. ومدينة معرة النعمان استراتيجية خصوصاً أنها تقع على الطريق السريع الدولي الرابط بين حلب والعاصمة دمشق.

وأحكمت قوات النظام سيطرتها نارياً على المدينة من الجهة الشمالية والشرقية، بعد أن تمكنت من السيطرة على بلدة معرشورين، مساء الأحد، عقب معارك عنيفة مع الفصائل المقاتلة.

وقد سيطرت قوات الأسد على 8 بلدات في ريف إدلب خلال أقل من 48 ساعة، وهي: تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين، بالإضافة لمواقع أخرى في المنطقة.

المصدر:نافذة العرب