في ظل الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. إصابة شخص في انفجار عبوة ناسفة في “عفرين”

27 يناير,2020
أقل من دقيقة

دوى انفجار عنيف، اليوم، في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بسيارة على طريق “جنديرس”، ما تسبب بوقوع إصابة واحدة على الأقل.
كان “المرصد السوري” رصد، في 26 يناير/ كانون الثاني، انفجارا عنيفا في مدينة إعزاز أدى إلى دمار وأضرار كبيرة بالممتلكات. وأفادت مصادر بأن الانفجار نتج عن انفجار سيارة مفخخة تركها مجهولون في منطقة تجمع بشري بالقرب من محطة وقود ومطاعم. وتسبب ذلك الانفجار في استشهاد 7 مجهولين بينهم طفل واحد على الأقل، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

27 يناير,2020

على مدار أمس.. مقتل 73 بينهم 27 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.. و46 آخرين قتلوا واستشهدوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

27 يناير,2020

عدسة المرصد السوري ترصد وتوثق استمرار النزوح من بلدات وقرى ريف سراقب نحو الحدود مع لواء اسكندرون ومناطق نفوذ القوات التركية بريف حلب

خلال أقل من 72 ساعة.. قوات النظام تسيطر على 22 منطقة جنوب شرق إدلب وتحاصر معرة النعمان من 3 محاور.. وأكثر من 200 قتيلا من الجانبين
27 يناير,2020

خلال أقل من 72 ساعة.. قوات النظام تسيطر على 22 منطقة جنوب شرق إدلب وتحاصر معرة النعمان من 3 محاور.. وأكثر من 200 قتيلا من الجانبين

27 يناير,2020

عدسة المرصد السوري ترصد النقطة التركية في معرحطاط والتي تمكنت قوات النظام من محاصرتها بعد السيطرة على القرية