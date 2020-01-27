في ظل الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. إصابة شخص في انفجار عبوة ناسفة في “عفرين”

دوى انفجار عنيف، اليوم، في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بسيارة على طريق “جنديرس”، ما تسبب بوقوع إصابة واحدة على الأقل.

كان “المرصد السوري” رصد، في 26 يناير/ كانون الثاني، انفجارا عنيفا في مدينة إعزاز أدى إلى دمار وأضرار كبيرة بالممتلكات. وأفادت مصادر بأن الانفجار نتج عن انفجار سيارة مفخخة تركها مجهولون في منطقة تجمع بشري بالقرب من محطة وقود ومطاعم. وتسبب ذلك الانفجار في استشهاد 7 مجهولين بينهم طفل واحد على الأقل، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة.