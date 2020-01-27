مدير “المرصد السوري”: مدينة معرة النعمان باتت محاصرة من 3 جهات.. وقوات النظام ترصد الطرقات في محيطها.. وهناك صعوبة في التنقل بالنسبة للمتواجدين في تلك المنطقة.. عمليات النزوح تتزايد بشكل كبير جدا من مناطق عدة.. ولا تقتصر على مدينة مهرة النعمان وحدها.. هناك سراقب وأريحا وجبل الزاوية أيضا.. هناك نحو 120 ألف نازح منذ 14 يوم.. وهناك بلدات باتت خالية من سكانها.. قوات النظام سيطرت على 22 قرية وبلدة خلال أيام.. و3 نقاط تركية أصبحت محاصرة مورك والصرمان ومعرحطاط.. وجميعها كانت شاهدا على القتل والتهجير ولم تقم بفعل أي شيء لحماية المدنيين

مدير "المرصد السوري": مدينة معرة النعمان باتت محاصرة من 3 جهات BBCمدير "المرصد السوري": مدينة معرة النعمان باتت محاصرة من 3 جهات.. وقوات النظام ترصد الطرقات في محيطها.. وهناك صعوبة في التنقل بالنسبة للمتواجدين في تلك المنطقة.. عمليات النزوح تتزايد بشكل كبير جدا من مناطق عدة.. ولا تقتصر على مدينة مهرة النعمان وحدها.. هناك سراقب وأريحا وجبل الزاوية أيضا.. هناك نحو 120 ألف نازح منذ 14 يوم.. وهناك بلدات باتت خالية من سكانها.. قوات النظام سيطرت على 22 قرية وبلدة خلال أيام.. و3 نقاط تركية أصبحت محاصرة مورك والصرمان ومعرحطاط.. وجميعها كانت شاهدا على القتل والتهجير ولم تقم بفعل أي شيء لحماية المدنيين Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, January 27, 2020