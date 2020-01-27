هذه وغيرها من الذرائع تُساق للتعمية على أن النظم السياسية، الجاثمة على صدور شعوبها، هي مكمن الأزمة والداء، الذي أصاب الشعوب المبتلاة به، لكنه يقدّم نفسه دواءً لما تعانيه من مآسٍ هو من أنتجها أو تسبّب بها. هذه النظم التي أنتجت، في كل مكان، الكوارث نفسها، هي التي تدفع المواطنين إلى التمرّد والنزول إلى الشوارع، للمطالبة بالتغيير، علاجا للعلة التي يستحيل شفاؤها بما تقدّمه النظم لها من مسكّنات ومهدئات، الهدف منها احتواء التمرّد وإبطال ما قد تقدّمه له من تنازلات، بعد إدخال اليأس إلى قلوبهم، والرهان على جعلهم يقبلون أي شيء تقدّمه لهم، كما تفعل نظم البلدان الثلاثة منذ أشهر، تجاهلت خلالها حراكهم، في دليلٍ إضافي على أنهم لا ينتمون إلى غير كراسيهم وثرواتهم، ولا يروْن من الشعب غير اللصوص المحيطين بهم الذين أعدّوا أنفسهم للفتك بمن يتوهمون أن لهم حقا في المطالبة بحقوقهم، مهما كانوا سلميين، وللحكام في الأسدية قدوة، والمثال الإجرامي السوري جاهز، وتهمة العمالة جاهزة، ومن لا يعجبه نظامه يُقتل أو يهجّر.

يقول الشعب بصوت واحد إن مطلبه هو التصدّي للأزمة التي أصبحت شاملة، حيث يتم إنتاجها: في النظام السياسي، وطبقته الفئات الحاكمة والسائدة، وبدل الاستجابة لسلميّته وغيريته، يواجه بطريقتين: واحدة تستهدفه بالرصاص، المطّاطي المطعم بكمٍّ لا يُستهان به من رصاصٍ حقيقي، كما في العراق، حيث سقط إلى الآن قرابة خمسة وثلاثون ألف قتيل وجريح، معظمهم فتيةٌ في مقتبل العمر كالورود اليانعة، لكنهم يخطفون وينكّل بهم بأشنع الصور، أو يتم اغتيالهم، أو إطلاق النار على جموعهم، وأخرى بالالتفاف على حقوقهم عبر التظاهر بقبول مطالبهم بالتدرّج، لشقّ صفوفهم، وتحسين شروط الحفاظ على النظام بالاستعانة بوجوه “مخادعة، تدّعي الانتماء إلى مطالب الشعب، لكن هدفها الالتفاف عليها، وإحباط ما فيها من نزوع إلى التغيير والإصلاح، ومطالبة بسياساتٍ ووجوه شريفة، عادلة وحرّة، وتحترم كرامتهم الإنسانية، فلا ترفع رايات بيضاء لستر تلوثها.

تفسد السمكة من رأسها، فيلقى بجسمها إلى المزابل. وتنقلب السياسة من أداةٍ للتحرّر الإنساني إلى سلاح تدمير شامل للمجتمعات والشعوب، فيرميهما عندئذ في المقابر، إن وجدت، حراس أصحاب الياقات البيضاء والأيدي الناعمة من مجرمي النظم.

أزمتنا سياسية، ولا تحل من دون عودة السياسة إلى المجتمع، ورحيل من مارسوها كرؤساء جمهورية، مع أن مكانهم الحقيقي السجن.